Biga'da Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Hasta Kabulüne Başladı

Biga Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, vatandaşlara hizmet vermeye başladı. 20 Polikliniği bulunan hizmet binası hasta kabulüne başladı.

12 bin 530 metrekare arsa alanı, 4 bin 990 metrekare kapalı alana sahip olan Biga Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin yapımına 2 yıl önce başlanmıştı. Biga Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, 3 Nisan tarihinde Sağlık Bakanlığı ve Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü’nün destekleri ile Biga halkına hizmet vermek üzere hasta kabulüne başladı.

Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Biga Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimizde, 20 Poliklinik, 1 Engelli Polikliniği, 1 Mahkum Polikliniği olmak üzere özel hizmet alanlarını da barındıran teknolojik olarak en son seviye donanımlarıyla hizmet sunumu gerçekleşmektedir. Tüm halkımıza hayırlı olmasını dileriz” denildi.