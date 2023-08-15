Biga'da av malzemeleri satan iş yerinde hırsızlık anı kameraya yansıdı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde av malzemeleri satan iş yerinde havalı tabanca çalan bir kişinin hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 11 Ağustos’ta bir av malzemesi satan iş yerinde yaşandı. İş yeri sahibi Nur Eren, mesai bitiminde yaptığı sayım sırasında havalı tabancaların eksik olduğunu fark etti. Tabancalardan birinin çalındığı şüphesiyle iş yerindeki güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde iş yerine gelen bir kişinin incelediği havalı tabancayı beline koyduğu görüldü. Eren, yaptığı açıklamada, “11 Ağustos’ta dükkanıma giren bir kişinin hareketlerinden şüphelendim. O sırada bir müşterimle ilgileniyordum. Onu gözümden kaçırdım. Bir baktım ki tabancalar eksik çıkıyor. Kameralardan kontrol ettiğimde gördüm ki tanımadığım biri tabancayı almış." dedi.

İş yeri sahibi polise giderek şikayetçi oldu. Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan hırsızlık olayının şüphelisini yakalamak için polis çalışma başlattı.