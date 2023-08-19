Biga'da av malzemeleri satan işyerinden kurusıkı tabanca çalan hırsız yakalandı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde av malzemeleri satan bir işyerinden kurusıkı tabanca çalan hırsız polis tarafından yakalandı.

Olay, 11 Ağustos’ta Biga’da bir av malzemesi satan işyerinde yaşandı. İşyeri sahibi Nur Eren, mesai bitimi yaptığı sayım sırasında kurusıkı tabancaların eksik olduğunu fark etti. Tabancalardan birinin çalındığı şüphesiyle işyerindeki güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde işyerine gelen bir kişinin incelediği havalı tüfeği beline koyduğu görüldü.

İşyeri sahibi polise giderek şikayetçi oldu. Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan hırsızlık olayının şüphelisi M.Ü. olduğu tespit edildi. Şüpheli M.Ü. ilçeye bağlı Balıklıçeşme köyünde bir minibüste İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 2 tabanca ve bıçak çıktı. Şüpheli M.Ü. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.