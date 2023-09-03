Biga'da bir ahırda çıkan yangında 90 küçükbaş hayvan telef oldu

Çanakkale’nin Biga ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 90 küçükbaş hayvan telef olurken, 2 bin ot balyası da yandı.

Biga ilçesine bağlı Kocagür köyünde Ümit Uzun’a ait ahırda nedeni belli olmayan bir şekilde yangın çıktı. Yangın Biga Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonrası ahırda yapılan incelemede 90 küçükbaş hayvan telef oldu. 2 bin ot balyası ile yem karma makinesi yandı.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.