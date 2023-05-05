Biga'da Ceviz ve Badem Festivali başladı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde 3 gün sürecek olan Ceviz ve Badem Festivali başladı.

Biga Belediyesi ve Biga Ziraat Odası tarafından düzenlenen Ceviz ve Badem Festivali başladı. Kapalı Pazar yerinde düzenlenen üç gün sürecek festivale, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, AK Parti İl Başkanı Naim Makas, Ziraat Odası Başkanı Güray Ergün, Biga Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Tevfik Başarır, Biga Ticaret Borsası Başkanı Bülent Baş, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, ilçe Tarım ve Orman Müdürü Fevzi Atmaca, AK Parti İlçe Başkanı Nihat Borazan, üreticiler ve firma sahipleri katıldı.

Festivalin açılış töreninde konuşan Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, "Bigamız tarımyla, hayvancılığıyla, sanayiasiyle, doğasıyla, deniziyle, verimli topraklarıyla adeta bölgenin mezopotamyası. Tabi Güney Marmara’nın en büyük tarım fuarını yapan bir ilçeyiz. İlçemiz adeta tarımın, ticaretin başkenti" dedi.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ ise, “İnsan sağlığına faydalarını saymakla bitiremeyeceğimiz ceviz ve badem önemli iki ürünümüzdür. Çanakkale ilimizde toplamda 800 bin adet ceviz ağacı var. 460 bin tanesi verime yatmış diğerleri henüz verime yatmamış ağaçlar. Geçen yıl bu ağaçlardan 14 bin ton civarında ürün elde ettik. Ülkemizin ağaç başına ceviz ortalaması 22 kilogram iken ilimizde bu ortalama 30 kilogram civarındadır. Türkiye’de üretilen cevizin 4.2’sini üretiyoruz. 5. sırasındayız. Bademde de ilimizde 410 bin ağacın olduğu tespit etmişiz. Bunların içerisinde 288 bini verime yatmış durumda. Geçen yıl 8 bin tona yakın üretim elde etmişiz. 4.1 üretim oranı ile Türkiye’de 6. sıradayız. Verimimiz ise Türkiye ortalamasının iki katı. Ağaç başı 27 kilogram verim elde ederken Türkiye ortalaması yüzde 14 Geçen yıl ceviz bademden elde ettiğimiz üretim değeri ise 700 milyon TL olarak hesaplandı” diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyelerinin kurdele kesimiyle 3 gün sürecek Ceviz ve Badem festivali açıldı. Protokol üyeleri kapalı pazar yerinde açılan stantları gezdi, ürünleri inceledi.