Biga'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde iddiaya göre yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybedip, elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Biga'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
4d
4d
4d
4d

Çanakkale’nin Biga ilçesinde iddiaya göre yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybedip, elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza Biga ilçesi Şirintepe Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 17 KA 601 plakalı sürücüsü Halil İbrahim Kulup, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Orta refüjde bulunan elektrik direğine çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralı sürücü ambulansla Biga Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.