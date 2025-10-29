Biga'da ev yangını

Çanakkale’nin Biga ilçesinde bir binanın 4’üncü katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, Biga ilçesi Esentepe Mahallesinde saat 07.00 sıralarında 4 katlı bir binanın 4’üncü katında henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Apartman sakinleri yangın sırasında binayı boşaltırken, ihbarla olay yerine gelen itfaiyenin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Yaralanan ya da dumandan etkilenen olmayan yangında evin bir bölümü kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.