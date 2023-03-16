Biga'da Kaymakamlık personeline yangın eğitimi verildi

Çanakkale'nin Biga ilçe Kaymakamlığı personeline Biga Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince yangın eğitimi verildi.

Biga'da Kaymakamlık personeline yangın eğitimi verildi
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Çanakkale’nin Biga ilçe Kaymakamlığı personeline Biga Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince yangın eğitimi verildi.

Biga Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personelleri tarafından Biga Kaymakamlığı önündeki Cumhuriyet Meydanı’nda Kaymakamlık binasında çalışan personele yönelik temel yangın eğitimi ve yangın tatbikatı verildi. Yangın eğitiminde portatif yangın söndürme cihazlarının doğru kullanımı ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Gerekli emniyet tedbirleri alınarak yakılan ateş uygulamalı olarak gönüllüler tarafından yangın tüpleriyle söndürüldü.