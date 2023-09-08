Biga'da kedi ve köpeklerin zehirlendiği iddiası

Çanakkale'nin Biga ilçesinde iddiaya göre 14 kedi ve 4 köpek, zehirlenerek telef oldu. Kedi ve köpeklerin zehirlenmesi hayvanseverlerin tepkisini çekti.

Biga'da kedi ve köpeklerin zehirlendiği iddiası
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Çanakkale’nin Biga ilçesinde iddiaya göre 14 kedi ve 4 köpek, zehirlenerek telef oldu. Kedi ve köpeklerin zehirlenmesi hayvanseverlerin tepkisini çekti.

Biga ilçesine bağlı Şakirbey köyünde iddiaya göre, 14 kedi ve 4 köpek fare zehirliyle zehirlendi. Kedi ve köpekler telef oldu. Kedi ve köpeklerin zehirlenmesi hayvanseverlerin tepkisini çekti. Kedi ve köpeklerin sahibi ile hayvanseverler, savcılığa giderek şikayetçi oldu.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Biga Sokak Hayvanları Koruma Derneği (BİSHAK) Başkan Yardımcısı Çiğdem Düven Koca yaptığı açıklamada, “Olay büyük. Bu hayvanlar kanunla korunan hayvanlar ve sahipli. Sahipli, sahipsiz zaten hepsi korunuyor. Telef olan kedi ve köpeklerin sahibi, komşularıyla hiçbir husumetinin olmadığını söyledi. Ama bunun yapılması hiç hoş değil. Hayvana zarar veren birisi yarın insana zarar verebilir, onu artık vicdansız bir insan olarak değerlendiriyoruz” dedi.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.