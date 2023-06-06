Biga'da kurban kesim başvuruları 7 Haziran'da başlıyor

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, Kurban Bayramı’nda vekalet usulüyle Biga Belediyesi’nin Mezbaha Tesisleri ile Biga Ticaret Borsası Canlı Hayvan Pazarı’nda kurban kesimi yaptıracak olan vatandaşlar için başvuru tarihi belli oldu.

Kurban Bayramı’nda vekalet usulüyle Biga Belediyesi’nin Mezbaha Tesisleri ile Biga Ticaret Borsası Canlı Hayvan Pazarı’nda kurban kesimi yaptıracak olan vatandaşlar için başvuru tarihi belli oldu. Biga Belediyesi, büyükbaş kurbanlık hayvanları Mezbaha Tesisleri’nde 2500 lira, küçükbaş kurbanlık hayvanları ise Biga Ticaret Borsası Canlı Hayvan Pazarı’nda 400 lira karşılığında kesecek. Kurbanını kestirmek isteyen vatandaşlar başvurularını 7 Haziran 2023 Çarşamba günü saat 08:30 ile 23 Haziran Cuma günü saat 12:30 arasında Belediye hizmet binası Biga Kent Hizmetleri muhasebesine yapabilecek.

Kayıt için gerekli belgelerin ise hayvan pasaportu ve dişi ise kesime uygunluk raporularının olduğu belirtildi.

Biga Belediyesi’nden Kurban Bayramı ile ilgili yapılan açıklamada, ’Biga Belediyesi Mezbaha Tesisleri olarak halkımıza ve esnafımıza daha güzel, temiz ve etkin bir hizmet vermek için hazırlıklarımızı tamamladık. İştirakimiz Kent Hizmetleri AŞ bünyesindeki mezbaha tesislerimizde kurban kesim hizmetimiz Kurban Bayramı’nın 1. günü yapılacaktır. Yoğunluk olması halinde ise 2. günü de kesim yapılabilecektir. Mezbahamızda kesim bekleme alanına kurban sahibi veya vekalet verdikleri bir hissedar alınacaktır. Kurban kura çekimi ise 23 Haziran Cuma günü saat 16:00’da Biga Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda yapılacak ve kura sonuçları SMS yoluyla vatandaşlarımıza gönderilecektir. Şimdiden tüm hemşehrilerimize ve personelimize kazasız ve hayırlı bir bayram diliyoruz’ denildi.