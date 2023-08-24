Biga'da mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Çanakkale'nin Biga ilçesinde bir mobilya fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Çanakkale’nin Biga ilçesinde bir mobilya fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Organize Sanayi Bölgesi’nde saat 18.00 sıralarında bir mobilya fabrikasının depo bölümünde işçilerin çıkış saatinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları gören fabrika çalışanları durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle mobilya fabrikasındaki yangın büyümeden kontrol altına alındı. Biga Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından soğutma çalışması yapılırken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.