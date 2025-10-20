Biga'da öğrencilerle aronya toplama etkinliği
Çanakkale'nin Biga ilçesinde ilkokul öğrencileri, Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı eşliğinde aronya topladı.
Biga ilçesi aronya tarlasında Tevfik Emin Başarır İlkokulu öğrencileri, Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı ve üreticiler bir araya geldi. Etkinlikte 20 öğrenciye aronya bitkisi hakkında bilgiler verildi. Katılımcılarla beraber aronya toplanmasının ardından öğrenciler topladıkları aronyaların tadına baktı. Kimi öğrenci bu tadı beğenirken kimisi de alışamadı. Hasat etkinliği renkli görüntülere sahne oldu.