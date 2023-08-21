Biga'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Aziziye köyü yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 2 hektarlık alan ormanlık alan zarar gördü.

Yangın, öğle saatlerinde Aziziye köyü yakınlarında bulunan ağaçlandırma sahasındaki meşelik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle büyüyerek, ormanlık alana sıçradı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, karadan ve havadan yangını kontrol altına almak için müdahaleye başladı. Havadan 2 helikopter, karadan ise çok sayıda arazöz ve orman işçisiyle yapılan müdahale sonrası yangın kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 2 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.