Biga'da su sorunları tarihe karışıyor

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, basın mensupları ile birlikte Biga’da yaşanan su sıkıntılarını 35 yıl ortadan kaldıracak nitelikte büyüklükteki projeleri yerinde inceledi.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, basın mensupları ile birlikte Biga’da yaşanan su sıkıntılarını 35 yıl ortadan kaldıracak nitelikte büyüklükteki projeleri yerinde inceledi. Projelerin detaylarını ilgili müdür ve personeller ile tek tek basın mensupları ile paylaşan Başkan Erdoğan’ın ilk durağı Kalafat Köyü yakınlarındaki Yeni Maslak Projesi oldu.

Yeni Maslak Projesi

Başkan Erdoğan burada yaptığı açıklamada, "Belediyemizde bulunan 10 metreküp ve 50 metreküp kapasiteli iki maslak yerine, belediyemizin öz kaynaklarıyla yani borçlanmadan burada 200 metreküp kapasiteli yeni bir maslak inşa edilmektedir. Maslaktan kalafat deposuna kadar 710 milimetre çapında, yaklaşık 3 kilometre uzunluğunda HDPE PN10 boru döşenecek ve hat yenilenecektir" dedi.

SCADA Sistemi

Aynı zamanda yeni yapılan maslak ile birlikte su yönetimini optimize etmek ve verimliliği artırmak amacıyla SCADA sistemi entegre edileceğini belirten Başkan Erdoğan, "Bu sistem, su iletim hatlarını 7/24 takip ederek muhtemel arızaların erken tespit edilmesini ve kesintisiz su hizmetinin sağlanmasını amaçlamaktadır. Ayrıca, doğal kaynakların verimli kullanımı için sistem sürekli olarak izlenecek ve gerekli veriler raporlanacaktır" şeklinde konuştu.

Bir sonraki durak güncel olarak kullanılmakta olan yine Kalafat Köyü yakınlarındaki su deposu oldu. Biga Belediye Başkanı Erdoğan burada da yeni yapılan su maslağının Biga’ya nasıl bağlanacağının bilgilerini paylaştı ve basın mensupları ile günün anısını fotoğraf çekildi.

2 Defa Test Edilmiş Borular ile Yeniceköy-Kocatepe Caddesi Hattı

Başkan Erdoğan, "Kalafat deposundan çıkarak, 450 milimetre çapında boru ile Yeniceköy’den Kocatepe Caddesi’ne kadar olan 4 kilometre uzunluğundaki hat oluşturulacaktır. Toplamda 8 kilometre uzunluğundaki hat, 35 yıllık ihtiyaca göre tasarlanmıştır. Projede kullanılacak olan borular, üretici fabrika laboratuvarlarında ve bağımsız akredite laboratuvarlarda test edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Yeniyaka Bölgesi Bağlantısı

Aynı zamanda yatay delgiler kullanılarak, karayolu geçişi sağlanacak ve Yeniyaka bölgesindeki mevcut hatlarla birleştirme işlemi gerçekleştirilecek.

Son durak Balıkkaya’daki yeni su deposu oldu

Başkan Erdoğan, su deposu inşaat alanı önünde yaptığı açıklamada, "Mevcut 1500 metreküplük su deposu, Biga şehrine hizmet vermektedir. Ancak su kesintisi ve acil durumlarda depodaki suyun kısa sürede tükenmesi nedeniyle kesintilere sebep olmaktadır. Bu sorunu çözmek amacıyla, yakın zamanda yapılacak 4000 metreküplük yeni depo ile toplam kapasite 4 katına çıkarılarak kesinti ve hizmet aksamalarının önüne geçilmesi planlanmaktadır. Aynı zamanda Belediyemizce Gümüşçay, Kalafat ve Hoşoba bölgelerinde yeni su arama noktaları belirlenmiştir. Bu noktalar, bölgedeki su kaynaklarının analizi ve kullanım potansiyelinin değerlendirilmesi için incelenmektedir. Su arama çalışmalarıyla beraber bölgenin su ihtiyacının karşılanması hedeflenmektedir" dedi.