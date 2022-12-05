Biga'da yüzme bilmeyen kalmıyor

Çanakkale’nin Biga ilçesinde yüzme bilmeyen kalmayacak projesi çerçevesinde, Biga Mehmet Akif Ersoy Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunda yüzme öğrenen öğrenciler, Belediye Başkanı Bülent Erdoğan’a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Biga Belediyesi’nin şehrin spor ve sosyal yaşamına yönelik en değerli yatırımlarından olan Mehmet Akif Ersoy Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu, 7’den 70’e yüzme öğrenmek yada yüzmek isteyenleri ağırlıyor. Biga Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu, Türkiye’ye örnek donanım ve hizmet kalitesiyle, yılın her mevsimi yüzmek isteyenler hizmet verirken, çocukların küçük yaşlarda yüzme öğrenmesi için çalışmalar yapıyor.

Biga’da yüzme bilmeyen kalmayacak projesi çerçevesinde, Biga Mehmet Akif Ersoy Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunda yüzme öğrenen öğrenciler, Belediye Başkanı Bülent Erdoğan’ı ziyaret ederek, teşekkür ettiler.