Biga'daki kazada motosiklet sürücüsü yaralandı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza dün saat 22.00 sıralarında Sakarya Caddesi üzerinde Otobüs Terminali karşısında meydana geldi. İddiaya göre, plakası öğrenilmeyen motosiklet ile seyir halinde olan Bekir Acar, nedeni henüz belli olmayan bir şekilde motosikletin sürüş hakimiyetini kaybetti. Motosikletle yola savrulan Bekir Acar yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralı Bekir Acar, ambulansla Biga Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.