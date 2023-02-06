Biga'dan deprem bölgesine yönelik yardım kampanyası

Biga Kaymakamlığı ve Biga Belediyesi, Kahramanmaraş başta olmak üzere toplam 10 şehirde meydana gelen depremin ardından depremzedelere yönelik yardım çalışması başlattı.

Biga Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve birçok ilimizden hissedilen 7.7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle mağdur olan vatandaşlarımız için yardım malzemelerine ihtiyaç duyulmaktadır. İlçemizde yardım malzemesi kabul yeri Atatürk Kültür Merkezi ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı olarak belirlenmiştir. Vatandaşlarımız yardım malzemelerini içeriğe uygun olarak teslim edebilirler. Malzemeler türüne göre kolilenmiş olarak ve içeriğindeki malzemeler yazılmış olarak teslim edilecektir. Gönderilen malzemeler ısıtıcı hariç kullanılmamış olacaktır ve malzemelerin gıda, hijyen ve insani malzeme olarak ayrı ayrı kolilenecektir” denildi.

Açıklamanın devamında ise, “Toplanan yardımlar Valiliğimiz koordinesinde gönderilecektir. Nakdi yardımda bulunmak isteyen vatandaşlarımız AFAD Başkanlığı tarafından açılan hesap numaralarına bağış yapabilecek veya DEPREM yazıp 1866’ya SMS gönderilebilecektir” ifadelerine yer verildi. Bigalı vatandaşlarımız, 0537 467 3822 (Nermin Şahin), 0544 358 1845(Hasan Demirci) ile 0286 317 3363 numaralı telefondan Atatürk Kültür Merkezi’ne ulaşabilirler” ifadelerine yer verildi.

Koli içeriği şu şekilde oluşmaktadır:

Gıda Kolisi: Buğday Unu, Ayçiçek yağı, toz şeker, fasulye, nohut, kırmızı mercimek, pirinç, bisküvi, petibör, tuz,bulgur. Temizlik Kolisi: Sıvı el sabunu, genel yüzey temizleyici, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, havlu, terlik, katı sabun, kağıt havlu, çamaşır deterjanı. Diğer Yardım Kolisi: Isıtıcı, tüp, battaniye, yatak, çocuk ve yetişkin kıyafet.