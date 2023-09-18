Biga'nın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 101'inci yıldönümü törenle kutlandı

Biga’nın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 101’inci yıldönümü, Atatürk heykeline çelenk sunma töreniyle kutlandı.

Biga’nın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 101’inci yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde Hükümet Meydanı’nda tören düzenlendi. Törene, Biga Kaymakamı Erdinç Dolu, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Biga Kaymakamı Erdinç Dolu ve Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan’ın Atatürk heykeline çelenk sunmasının ardından Saygı Duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı okundu.

Biga’nın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 101’inci yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Kurtuluş Futbol Turnuvası’na katılan Bigaspor, Adaspor, Çiçeklidedespor ve Kavaklıkspor takımlarına ödülleri takdim edildi. Biga Belediyesi Halk Oyunları gösterisiyle program sona erdi.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Biga’nın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 101’inci yıldönümü nedeniyle yayımladığı yazılı mesajında, “Çok değerli Bigalı Hemşehrilerim, Mazisi binlerce yıl eskiye dayanan, birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde yaşadığımız Biga’mızın Düşman İşgalinden Kurtuluşu’nun 101. Yıldönümünü idrak ediyoruz. Tarihi bir geri sayım yaparak 101 yıl öncesine gidelim. İşte o günlerde, vatanımızın dört bir yanında olduğu gibi Biga’da işgalci güçlerin baskısı altındaydı. Ancak bu toprakların insanları, Kuvay-ı Milliye kahramanlarından Köprülülü Hamdi Bey, silah arkadaşları Kani Bey, Dramalı Rıza Bey, Hamdi Erdem Bey ve Dızman Mehmet Ağalar gibi kahramanlar vatanını savunmak için bir araya geldiler. Şehrimizin kahramanları, şanlı mücadeleleriyle Biga’nın Düşman İşgali’ne karşı direnişin sembolü oldular. Aynı dönemde, Çanakkale’de destanlaşan bir kahramanlık örneği sergileyen Mehmet Çavuş, Biga’nın kurtuluş mücadelesine büyük bir ilham kaynağı oldu. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının liderliği altında yürütülen ulusal bağımsızlık mücadelesi, Biga’nın işgalden kurtuluşunu hızlandırdı. Atatürk’ün önderliğindeki Kurtuluş Savaşı zaferle sonuçlandı ve Biga, 18 Eylül 1922’de işgalden kurtarıldı. 101 yıl içinde Biga, büyük bir gelişim ve güzelliklerle dolu bir şehir haline geldi. Tarihi zenginlikleri, doğal güzellikleri ve kültürel çeşitliliğiyle Biga, Güney Marmara’nın incisi oldu. Tarım, sanayi, eğitim ve sağlık alanlarında önemli adımlar atan Biga, ülkemizde daima adından söz ettirdi. Devletimiz, tüm gücüyle ülkemizin hedeflerine ve hayallerine ulaşmasını sağlamak için kararlılıkla çalışmaktadır. Milletimizin özgürlük ve bağımsızlık arzusu, milli savunma ve teknoloji alanlarında yeni hamlelere yol açmaktadır ve bu çalışmalar gurur kaynağımızdır. Geçmişten aldığımız ilhamla, milli şuuru genç nesillere aktararak, ilçemiz ve ülkemiz için büyük ve güçlü Türkiye idealini gerçekleştirmek için azimle çalışmaya devam edeceğiz. Değerli Bigalılar, Bugün, Biga’nın kurtuluşunun 101. yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete intikal etmiş Biga kahramanlarını ve bu vatan uğruna şehit düşmüş tüm Mehmetçiklerimizi saygıyla, minnetle anıyor, Biga’nın büyümesi ve gelişmesi için hep birlikte çalışmaya devam edeceğimize olan inancımızı yineliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Biga’nın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 101’inci yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Şehit Kaymakam Köprülü Hamdi Bey ve geçmiş dönemlerde belediye başkanlığı görevlerinde bulunmuş merhum başkanlara kabir ziyareti ile Biga Şehitliği Ziyareti gerçekleştirirken, gazilerle Biga Belediyesi’nde bir araya geldi.