Biga Tabanvay Doğa Yürüyüş Grubu destan çiftliğini gezdi

Biga Tabanvay Doğa Yürüyüş grubu, 30 doğasever ile birlikte destan çiftliğini gezdi.

Biga Tabanvay Doğa Yürüyüş grubu, Taşoluk -Menzil deresi- Arabaalanı rotasında yürüdü. 30 doğaseverin katılımı ile gerçekleştirilen yürüyüş Taşoluk Barajının altından Menzil dersi girişinde başladı. Ağaçların sonbaharın renklerinin arasında devam eden yürüyüş sırasında dere içerisinde ve civarda bulunan doğal güzellikler yürüyüşe katılanları büyüledi. Kurak geçen yazın arkasından iyice azalan dere sularına rağmen dere üzerinde bulunan irili ufaklı şelaleler büyük ilgi gördü. Yol üzerinde eski yılların yaşamının izlerini taşıyan Arabaalanı Değirmeninin yıllara direnen kalıntıları, yörede bulunan bir çiftliğine ait devekuşundan kaza, eşek sıpasından midilli atlarına, tropikal iklim hayvanlarından tören atlarına kadar birçok hayvanı görme imkanı bulan yürüyüş grubuna Arabaalanı Muhtarı Şaban Özcan ve Destan Çiftliği sahibi İsa Özcan köyde karşıladı. Destan Çiftliği Sahibi İsa Özcan yaptığı açıklamasında, doğa güzellikleri ile her mevsim insanları büyüleyen Arabaalanında sahibi oldukları Destan Çiftliği olarak butik Otel, kahvaltı salonu gibi yatırımları olduğunu, insanların değişik hayvanları görme imkanına sahip olacağı, kamp yapabileceği, doğa sporlarını yapma imkanı bulabileceği bir yer düşlediklerini, bunların altyapısını hazırladıklarını en kısa zamanda gerçekleşeceğini ifade ederek misafirlere güzel bir kahvaltı sundu. Grup Koordinatörü Ömer Tan ise aynı amaçla yola çıkan değişik yaşlarda ve mesleklerde doğasever insanların en azından haftada bir gün iş stresinden kurtulmalarını sağlarken aynı zamanda Biga’nın ve çevrenin her mevsim gün yüzüne çıkmamış güzelliklerini ortaya çıkarmak amacında olduklarını ifade etti.