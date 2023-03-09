Bigadiç Belediyesi 15 bin fidan öğrencilerle buluşturdu

Başkan İsmail Avcu, 49 okulda 6 bin 188 öğrenci ve öğretmene 15.000 fidan ulaştırarak, ’’Bigadiç‘te hiç kimse benim dikili ağacım yok diyemeyecek’’ dedi.

Bigadiç’te ilkokul, ortaokul ve lisede yapılan fidan dağıtımı öğrencileri ve velileri mutlu ederken, yetişen nesillere de örnek olundu. Bigadiç Belediyesi çalışmalarıyla toplamda 15 bin şeftali, elma, erik, ayva, armut, kiraz, kayısı ve vişne fidesi dağıtıldı. Başkan İsmail Avcu, ‘’ Geleneksel olarak sürdürdüğümüz ‘bir dikili ağacım olsun’ kampanyası bu sene öğrenci ve öğretmenlerimize toplam 27 bin adet fidan dağıtıyoruz. Öğrenciler, şeftali, ayva, kiraz, erik gibi fidanlardan hangisini istiyorlar seçiyorlar. Bunu sürekli hale getirdik. İnşallah önümüzdeki yıllarda da devam ettireceğiz. Geleneksel olarak okullara dağıtılan fidanların yanı sıra geçtiğimiz sene Bigadiç’teki 20 bin haneye de en az 5’er adet olmak üzere 120 bin fidan dağıtımını gerçekleştirdik. ‘Bir dikili ağacım olsun’ kampanyamızdan çok güzel neticeler aldık. Öğrenciler bunu dikmekle kalmıyor, ebeveynlerine de bu işi çeviriyorlar. Sonrasında dönüp isim veriyorlar fidanlara. Geçtiğimiz senelerde dikilen fidanlardan meyvelerde alınmaya başlandı. Fidanların dikimiyle ilgili olarak hazırladığımız broşürleri de dağıtıyoruz. Uygulamalarını da göstermiş oluyoruz. Bunun akabinde ilçemiz aynı zamanda bor yatağı. Burada açık işletmelerimiz var ve burada da tumba dediğimiz büyük toprak yığınları var. En beş bin dekarı bulan toprak yığınlarının tamamının üzerine de hem tohumlama hem de 75 bin adet akasya uygulaması yapıldı. Yani doğaya, yeşile sahip çıkıyor yani olması gerekeni yapmaya gayret ediyoruz.”” dedi.

Fidan dağıtımına başlayan Başkan Avcu öğrencilere istediği fidanları vererek ‘Bir can, bir fidan’ dedi. Okul Aile birliği üyeleri de, “Bizler okul aile birliği üyesiyiz. Belediyemizin yapmış olduğu Bir can bir fidan kampanyası bizleri de çok mutlu etti. Böylelikle çocuklarımızda da bir sağduyu oluşturduk gelecek adına bu tür kampanyalar yapıldığında hepimiz adına biz de. mutlu oluyoruz. Belediyemize de bu kampanyadan dolayı çok teşekkür ederiz.

Programa İlçe Kaymakamı Mehmet Halis Aydın, Eti Maden Bigadiç Bor İşletmeleri Müdürü Mesut Ak, İlçe Tarım Ve Orman Müdürü Tezcan Koç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Bekdüz, İlçe Halk Eğitim Müdürü Recep Saylak, okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.