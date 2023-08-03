Bigadiç Belediyesinden aşure ikramı

Bigadiç Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak Muharrem Ayı’nda yapılan Aşure Hayrı bu yıl da gerçekleştirildi. Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu tarafından 15 Temmuz Demokrasi (Laleli) Park’ta Muharrem ayı münasebetiyle binlerce vatandaşa aşure ikramı edildi.

Bigadiç Belediyesi tarafından düzenlenen aşure hayrına İlçe Kaymakam ı Mehmet Halis Aydın, Belediye Başkanı İsmail Avcu, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ali Akyüz, İlçe Emniyet Müdürü Faik Karabaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Bekdüz, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Bayram Şen Yavuz, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Tezcan Koç, Belediye Başkan Yardımcıları Süleyman Saran, İsmail Akgün, Tuncay Yıldız, AK Parti İlçe Başkanı Neşet Akbıyık, MHP İlçe Başkanı Selçuk Öke, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Raşit Macan, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Esra Bayraktar Önder, Zabıta Müdürü Hasan Yıldız, İlçe Daire Müdürleri, Belediye Meclis Üyeleri, mahalle muhtarları, STK Temsilcileri, Oda Başkanları ve vatandaşları katıldı.

Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, Bigadiçlilere afiyet olsun dileklerini ileterek, herkesin Muharrem Ayını ve aşure gününü kutladığını söyledi. Dağıtılan aşurenin kardeşlik, birlik ve beraberliğe vesile olmasını da temenni eden Başkan İsmail Avcu dağıtılan hayrın kabul olmasını diledi.

Vatandaşlar ise Başkan Avcu’ya teşekkür ederek ‘’Bizlerde Muharrem Ayı’nın tüm İslam Alemi ve insanlık için hayırlara vesile olmasını ve evlerimize bolluk bereket getirmesini diliyoruz. Ayrıca belediyemizin toplumu ilgilendiren bu tür önemli günlerde bizlerle birlikte olmasından memnuniyet duyuyoruz’’ diye konuştular