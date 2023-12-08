Bigadiç'te jeotermal su sanayi ile birleşecek

Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde 2 bin 430 dekar alanda kurulacak Jeotermal Kaynaklı Sera Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) için yer tahsisi yapıldı. Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, Bigadiç’in büyük bir hayalinin gerçekleşmek üzere olduğunu söyleyerek, talep toplama aşamasında 2 bin 430 dekarlık alandan daha fazla talepte bulunulduğunu açıkladı.

Balıkesir Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bigadiç Belediyesi, ticaret ve sanayi odaları ile ticaret borsalarının katkısıyla başlatılan projede, fizibilite çalışmaları tamamlandı. Tüzel kişilik kazandırılacak TDİOSB sayesinde ilçede çıkan termal su ile ısıtılacak seralarda sebze ve meyve üretilecek. 2 bin 430 dekar alanda kurulacak sanayi bölgesinin hem çevreci üretime hem de ilçedeki istihdama katkı sağlaması bekleniyor.

Hazırlıkların devam ettiği ilçede Balıkesir iş dünyası Bigadiç’te buluştu ve yer tahsisi yapıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, "Projenin hayata geçmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Projenin en kısa zamanda hayata geçeceğine inanıyorum. Bakanlığın bu işe uygun görmesi ile biz bu işe başladık. 2 bin 430 dekarlık alanda bir ön talep topladık. 7 bin dekarın üzerinde bir talep var. İnanıyorum ki, burada kalmayacak ve genişleyecek. Konumumuz müsait. bin 50 metre derinlikten saniyede 50 litre su çıkıyor. 60-70 derece sıcaklığında. Teknik heyetimiz çalıştı, geniş bir sahada arama ruhsatımız var. Malumunuz, İstanbul, Bursa, Eskişehir, İzmir hepsine yakın noktadayız. İmkanlarımız geniş" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Birol Şahin, Bigadiç Belediyesi Termal Taşevleri Toplantı Salonu’nda düzenlenen Bigadiç TDİOSB Yer Seçimi Komisyonu Toplantısı’nda, jeotermalin Balıkesir için büyük bir nimet olduğunu söyledi.

Gönen ve Edremit’te de TDİOSB çalışmalarının yapıldığını belirten Şahin, "Biz Balıkesir için ’Türkiye’yi doyuran il’, ’tarımın ve hayvancılığın başkenti’ diyorsak bunun da gereğini yapmak zorundayız. Yenilenebilir enerji kaynaklarının günümüzde ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çalışmalarımız şehrimize ve ülkemize hayırlı olsun." dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan ise Balıkesir’in tarımsal üretimde önemli bir konumda olduğunu dile getirdi.

Kentin coğrafi konum itibarıyla da önemli bir yerde olduğunu vurgulayan Alkan, "TDİOSB çok kıymetli bir projedir. Taşlık arazilerin değerlendirileceği ve diğer çevreci enerjilerin de kullanılacağı TDİOSB’lerimiz kentimize, istihdama büyük katkı sağlayacaktır. Kentimize hayırlı olsun." diye konuştu.

Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, Bigadiç TDİOSB’nin kısa sürede tamamlanması için gereken bütün çalışmaları yapacaklarını ifade etti. Avcu, projeye destek veren kurumlara teşekkür ederek, yatırım için şimdiden çok fazla talep aldıklarını sözlerine ekledi.

Toplantıya, Bigadiç Kaymakamı Mehmet Halis Aydın, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, Balıkesir Sanayi Odası Başkanı Nazmi Yarış, Balıkesir Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Çetin, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, AK Parti Karesi İlçe Başkanı Hakan Aka katıldı.