Bigadiç'te kaçak tütün operasyonu

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Bigadiç’te bir araca yaptıkları operasyonda çok miktarda kaçak ve kıyılmış tütün ile dolu makoron ele geçirildi. Operasyon sonucu 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde polis ekipleri Tütün ve Tütün Mamülleri Kaçakçılığını önlemeye yönelik çalışmalar neticesinde bir araç içerisinde yapılan aramada;177,5 kilogram kıyılmış tütün, 88 bin adet boş makaron, 10 bin 500 adet dolu makaron ele geçirilmiş olup, gerekli tahkikata başlanılmıştır.

yapılan aramalarda araçta yakalanan 3 şüpheli hakkında 5607 SKM suçundan işlem yapıldı.