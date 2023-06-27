Bigadiç'te kenevir baskını

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde jandarma ekipleri kırsal bir mahallede kenevir yetiştirildiği bilgisini alınca baskın düzenledi. Operasyonda yaklaşık 70 kök kenevir ele geçirildi.

Bigadiç'te kenevir baskını
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Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde jandarma ekipleri kırsal bir mahallede kenevir yetiştirildiği bilgisini alınca baskın düzenledi. Operasyonda yaklaşık 70 kök kenevir ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Bigadiç ilçesinin Dedeçınar kırsal mahallesinde kenevir yetiştirildiği bilgisini alınca operasyon düzenledi. Operasyonda H.M ve K.D. isimli şüpheliler gözaltına alınırken, yaklaşık 70 kök de kenevir ele geçirildi.