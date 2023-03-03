Bigadiç'te uluşturucuya geçit yok

Bigadiç İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı yol uygulamasında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bigadiç'te uluşturucuya geçit yok
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Bigadiç İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı yol uygulamasında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bigadiç-Balıkesir karayolunda İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan yol kontrolünde uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili A.O.Ş ve İ.Ş isimli şüpheliler gözaltına alındı. Bigadiç İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucuya karşı mücadelesinin hız kesmeden devam edeceği bildirildi.