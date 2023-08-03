Bigadiç'te yüzme bilmeyen çocuk kalmayacak

Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu ilçenin dört bir yanına inşa ettiği açık ve kapalı olimpik yüzme havuzları ile gençlere yüzme imkanı sunuyor. Bigadiç Belediyesi’nce Gençlik ve Kültür Merkezi Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu hizmete sunularak, çocuklar ve gençler yüzmenin ve spor yapmanın keyfini yaşıyorlar.

Avcu: "İlçemizi havuzlarla donattık"

Gençlik Merkezinde Bigadiç Belediyesi tarafından yapılan olimpik yüzme havuzunun açılışında konuşan Belediye Başkanı İsmail Avcu, “Yüzme bilmeyen kalmasın dedik ve bunu sözde bırakmayarak önce Hisarköy Termal Tesislerimizde açık ve kapalı yüzme havuzumu hizmete sunduk, ardından yarı olimpik açık yüzme havuzumuzu 1071 Dönüm Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde halkımızın hizmete sunduk, şimdi de Bigadiç Belediyesi Gençlik ve Kültür Merkezi’mizde Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzumuzu çocuklarımızın ve halkımızın hizmetine sunarak 7’den 77’ye ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projelerini genişlettik. Yüzme havuzlarımız gençlerin ücretsiz ve hijyenik şartlarda uzman eğitmenler eşliğinde yüzme dersi almasına imkan sağlıyor. Gençlerimizin sosyal hayata katılmalarına imkan sağlamak, ilçedeki spor dallarının geniş kitlelere yayılması, çocuk ve gençlere sporu sevdirerek sporla tanışmalarını sağlamak, Türk sporu ve gençlerimiz için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz’’ dedi.

Yüzme antrenörleri ve cankurtaran eşliğinde havuza girerek yüzüp eğlenerek havuzun keyfini çıkardığı Bigadiç Belediyesi Gençlik ve Kültür Merkezi Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzunun hizmete sunulmasına İlçe Kaymakamı Mehmet Halis Aydın, Belediye Başkanı İsmail Avcu, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ali Akyüz, İlçe Emniyet Müdürü Faik Karabaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Bekdüz, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Bayram Şen Yavuz, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Tezcan Koç, Belediye Başkan Yardımcıları Süleyman Saran, İsmail Akgün, Tuncay Yıldız, AK Parti İlçe Başkanı Neşet Akbıyık, MHP İlçe Başkanı Selçuk Öke, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Raşit Macan, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Esra Bayraktar Önder, Belediye Meclis Üyeleri, mahalle muhtarları, STK Temsilcileri, Oda Başkanları ve yüzme kurslarına kayıtlarını yaptıran 300’e yakın 5-16 yaş grubu çocuklar aileleri ile birlikte katıldı.