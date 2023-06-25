Bigalı LGS 1'incisi Elif Ece Peker: 'Hukuk okumak istiyorum'

Liselere Geçiş Sistemi’nde (LGS) merkezi sınavda tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alan ve Türkiye birincisi olan Çanakkale’nin Biga ilçesinde Biga Ortaokulu öğrencisi Elif Ece Peker, “Okulumu ve ailemi gururlandırdığım için çok mutluyum. Hukuk okumak istiyorum” dedi.

Türkçe öğretmenliği yapan Fikret Peker ve Emel Aka Peker çiftinin kızları Elif Ece Peker, “Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav" sonuçlarına göre tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 puan alan 562 öğrenci arasına girdi. Biga Ortaokulu öğrencisi Elif Ece Peker, Liselere Geçiş Sistemi (LGS)’den 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldu. Elif Ece Peker, yaptığı açıklamada, “Türkiye birincilerinden biriyim. 5. sınıftan bu yana okulumuz yıkıldığı için ikili eğitim görüyoruz. Okulumuz hala yapılmadı. Bu yüzden özel okula giden öğrenciler oldu. Okulumu ve ailemi gururlandırdığım için çok mutluyum. Öğretmenlerime, aileme, arkadaşlarıma beni destekledikleri için teşekkür ediyorum. Eksik olduğum konuları bilen bir öğrenciydim. Hangi derslere çalışmam gerektiğini çok iyi biliyordum. Onlara çalışırdım. Anne ve babam Türkçe öğretmeni bana hep dil bilgisini çöz diye söylerlerdi ben ise çok fazla onları çözmedim. Türkçede iyiydim ve dil bilgisini biliyordum. Türkçeye ayıracağım zamanı matematiğe ayırmam gerekiyordu. Sene başında matematikte sorun yaşadım. Matematiğe çalıştım. Soru sayısı önemli değildi benim için. Günde 240 soru çözdüm. Yeni nesil odaklıydım eski nesil soru çözmedim. Konu tekrarı da yapmadım. Dersi derste dinleyerek öğrenebiliyordum. Sınavda ise sayısal beklediğimden çok daha iyi geçti. Tüm sene boyunca sayısalda korktum. Sınavdan çıktığımda çok mutluydum. Başarılı olduğuma inanıyorum. Sınavın yüzde 50’si çalışmak yüzde 50’si sınav stresi. Stresi yönetemezseniz başaramazsınız. Okulumuz bizi üniversite tanıtım etkinliklerine götürdü. Galatasaray Lisesini istiyorum. İkinci tercihim Kabataş Lisesi olacak. Hukuk okumak istiyorum" dedi.

Başkan Erdoğan, tebrik etti

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Liselere Geçiş Sistemi’nde (LGS) tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan alan ve Türkiye birincisi olan Biga Ortaokulu öğrencisi Elif Ece Peker’i evinde ziyaret edip, tebrik etti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Başkan Erdoğan, “LGS’de tüm soruları doğru cevaplayarak Türkiye Birincisi olan ve hepimizi çok gururlandıran Elif Ece’yi evinde kutladım. Yolun bahtın açık olsun kızım” ifadelerini kullandı.