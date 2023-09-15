Bigalı Mehmet Çavuş Güreşleri'nde başpehlivan Ertuğrul Dağdeviren oldu

Biga Belediyesi tarafından ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Bigalı Mehmet Çavuş Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde başpehlivan Ertuğrul Dağdeviren oldu.

Biga Belediyesi tarafından 18 Eylül Biga’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde İrfan Şahin Er Meydanı’nda Bigalı Mehmet Çavuş Yağlı Pehlivan Güreşleri düzenlendi. Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan himayelerinde Güreş Ağası Hasan Karabiber’in destekleriyle düzenlenen güreşlerde 500 pehlivan yarıştı. Türk bayrağı ile er meydanına çıkan pehlivanlar büyük alkış aldı. Minik, teşvik, tozkoparan, ayak, deste, küçük orta ve büyük orta, baş altı ve baş kategorilerinde gerçekleşen güreşlerde 45 başpehlivan kıyasıya mücadele etti. Finalde rakibi Hamza Köseoğlu’nu yenen Ertuğrul Dağdeviren başpehlivan oldu. Başpehlivan Ertuğrul Dağdeviren’e AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarih Alan Başkanı İsmail Kaşdemir tarafından altın kemer takdim edildi. Madalya ve kupayı da başpehlivana AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider takdim etti. Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarih Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, dereceye giren diğer pehlivanlara madalya ve kupalarını takdim etti. Başkan Erdoğan, ayrıca dereceye giren tüm güreşçilere zembil hediye etti.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, “Biz geçmişimizi unutmamak ve gelecek nesillere aktarmak için bu yapılan etkinlikleri kıymetli buluyoruz. Dünümüzü unutmamamız lazım, bugünün kıymetini çok iyi anlamamız ve anlatmamız lazım. Onun için biz bu meydanları emanet eden, bu güzel vatanımızı bize emanet eden tüm geçmişlerimizi, şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz. Ve gelecek nesillere de bu milli ve manevi değerlerimizi aktarmak anlamında etkinliklerimizi coşkulu bir şekilde gerçekleştiriyoruz” dedi.