Bigalı Mehmet Çavuş, Vefatının 59. Yılında Anıldı
Çanakkale Fedakarı, Sedülbahir kahramanı Bigalı Mehmet Çavuş, vefatının 59. yıl dönümünde Bahçeli Köyü'ndeki kabri başında anıldı.
Çanakkale Fedakarı, Sedülbahir kahramanı Bigalı Mehmet Çavuş, vefatının 59. yıl dönümünde Bahçeli Köyü’ndeki kabri başında anıldı.
4 Mart 1915 günü Seddülbahir çıkarması sırasında bir yandan gemilerin bombardıman ateşi diğer yandan makinalı tüfek ve İngiliz askerlerinin saldırısına 15 - 20 kişilik askerleriyle karşı koyarak büyük kahramanlık örneği sergileyen Mehmetçiğin İsim Babası Bigalı Mehmet Çavuş 3 Şubat’ta vefatının 59. yıldönümünde kabri başında anıldı.
Köy camiinde okunan Mevlid-i Şerif programı ve ardından kılınan Cuma namazından sonra katılımcılar yürüyerek Bahçeli Köyü kabristanlığındaki Mehmet Çavuş’un mezarına ulaştı. Okunan Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından Biga Müftüsü Ertuğrul Akın’ın dua yaptı.
Biga Belediyesi tarafından basılan Çanakkale Fedakarı Bigalı Mehmet Çavuş kitabı dağıtıldı.