BİGEP Ayvalık'ta da Yüksek Enerjiyle sürüyor

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde bir dizi ziyaret ve incelemede bulunmak üzere Ayvalık İlçesine giden Vali Şıldak, Ayvalık 15 Eylül Ortaokulunda öğrenciler ve öğretmenler ile bir araya geldi.

Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesinin uygulamalarını yakından takip eden Vali Hasan Şıldak, sınıflarında ziyaret ettiği öğrencilerle sohbet etti. 2022-2023 eğitim-öğretim yılı ilk döneminin sonuna gelmesiyle iki haftalık tatile girecek öğrencilere kitap okumaları tavsiyesinde bulundu. İkinci dönemde de derslerine düzenli çalışmalarını söyleyen Vali Şıldak, başarılı birer öğrenci olmalarının çok çalışmaktan geçtiğini ifade etti.

Okulu ziyaretinde öğretmenlerle bir araya gelen Vali Şıldak, BİGEP’in ilk dönemdeki çalışmalarıyla ilgili görüşlerini aldı. Şıldak, Ayvalık İlçesinin projeye dört elle sarılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.