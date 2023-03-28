BİGEP izleme ve değerlendirme toplantısı yapıldı

Balıkesir’in Havran ilçesinde 2022-2023 Eğitim-öğretim yılı 2.dönem BİGEP İzleme ve Değerlendirme toplantısı Kaymakam Enver Özderin başkanlığında Havran Anadolu Lisesi konferans salonunda gerçekleştirildi.

Açılış konuşmasını Kaymakam Enver Özderin’ in yaptığı toplantıda, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak öncülüğünde Balıkesir İl Millî Eğitim Müdürlüğü yürütücülüğünde devam eden Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi (BİGEP) dahilinde dönem sonuna kadar olan süreçte yapılması gereken iş ve işlemler ele alındı.

Toplantıya İlçe Millî Eğitim Müdürü Hüseyin Aydemir, İlçe Millî Eğitim Şube Müdürü Sayın Fesih Vural, okul-kurum müdürleri, müdür yardımcıları ve müdür yetkili öğretmenler katıldı.