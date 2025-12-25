Bihter Akbaş Sezer, İYİ Parti İstanbul İl Başkan Yardımcılığına Getirildi

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı bünyesinde Ekonomi ve Kalkınma Politikaları Başkanlığı’ndan sorumlu olacak olan Sezer, görevlendirmeye ilişkin yaptığı açıklamada, kendisine duyulan güven ve teveccüh dolayısıyla İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun’a teşekkür etti.

Ekonomi ve Kalkınma Politikaları Sorumluluğu

Yeni görev kapsamında İstanbul genelinde ekonomi ve kalkınma politikalarına yönelik çalışmaların koordinasyonunu yürütecek olan Bihter Akbaş Sezer’in, parti politikalarının sahaya yansıtılması ve yerel kalkınma odaklı projelerin geliştirilmesinde aktif rol üstlenmesi bekleniyor.

“İstanbul ve Ülkemiz İçin Hayırlı Olsun”

Sezer açıklamasında, “Partimizin İstanbul teşkilatında Ekonomi ve Kalkınma Politikaları Başkanlığı’ndan sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevine getirilmiş bulunuyorum. Teveccühleri nedeniyle İl Başkanımız Sayın Yücel Coşkun’a şükranlarımı arz ederim. Ülkemiz ve İstanbul için hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.

Bihter Akbaş Sezer, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimlerde İYİ Parti’nin Silivri Belediye Başkan Adayı olarak seçim sürecinde sahada aktif çalışmalar yürütmüştü.