BİK Şube Müdürü Parlak'tan anlamlı hediye

Basın İlan Kurumu (BİK) Balıkesir Şube Müdürü Halil İbrahim Parlak, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı’yı makamında ziyaret etti.

Ziyarette BİK Balıkesir Şube Müdürü Halil İbrahim Parlak Basın İlan Kurumu’nun hazırlamış olduğu ‘Bir mabedin varoluş mücadelesi Taksim Camii’ kitabını hediye etti. BİK Şube Müdürü Halil İbrahim Parlak, kitabın içeriği hakkında Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı’ya bilgi verdi.

Şube Müdürü Halil İbrahim Parlak; “Taksim’e cami yapılması hayali, 28 Mayıs 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Taksim Camii’nin açılmasıyla sona erdi. Yaklaşık 150 yıllık bir mücadelenin ardından İstanbul’a kazandırılan caminin asırlık serüveni Basın İlan Kurumu tarafından kitaplaştırıldı. Basın İlan Kurumu Yayınları’ndan çıkan eser, Taksim Topçu Kışlası Camii’nden başlayarak bölgenin yıllara yayılan gelişimini ve siyasi tarihimizin önemli kesitlerini okuyucuyla buluşturuyor. Taksim’e cami talebi kadar bu talebe karşı çıkanların da sayfalara taşındığı kitapta uzun soluklu bir mücadele, gazete haberleri ve köşe yazıları üzerinden tüm yönleriyle anlatıldığını” söyledi.

Basın İlan Kurumunun yerel basın için önemine değinen Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Balıkesir Şube Müdürlüğü bünyesinde yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Avcı, BİK Şube Müdürü Halil İbrahim Parlak tarafından verilen kitap için teşekkür ederek kitabın önemine değindi. Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, “Taksim Camii’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı dönemine dayandığını” ifade etti.

Başkan Avcı, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı süre zarfı içerisinde Taksim’e Camii yaptırılma konusunu dile getirmişti. Asırlık hayal 28 Mayıs 2021 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Taksim Camii ibadete açılmasıyla son buldu” diye konuştu.