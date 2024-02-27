BİL-EN Projesi sıkı bir şekilde takip edilerek uygulanıyor

Bilecik'in Söğüt İçe Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, BİL-EN Projesini sıkı bir şekilde takip ederek uyguluyor.

BİL-EN Projesi sıkı bir şekilde takip edilerek uygulanıyor
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Bilecik’in Söğüt İçe Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, BİL-EN Projesini sıkı bir şekilde takip ederek uyguluyor.

BİL-EN Projesi kapsamında Söğüt Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde öğrencilerle bir araya gelen Kaymakam Tuncer, kitap okuma saatine katıldı. Vali Şefik Aygöl’ün başlattığı ‘Eğitimde Niteliği Geliştirme ve Vizyon’ (BİL-EN) Projesini sıkı bir şekilde takip ederek uygulayan Kaymakam Tuncer, öğrencilere projeyi ve amaçlarını anlattı. Kitap okumanın önemine değinen Kaymakam Tuncer bir süre öğrencilerle sohbet ederek okuldan ayrıldı.

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