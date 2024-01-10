BİL-EN projesinin etkilerinden bahsetti

Bilecik’in Söğüt ilçe Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, BİL-EN projesi kapsamında kitap okuma saatine katıldı.

Kaymakam Tuncer, 100. Yıl Atatürk Ortaokulunda öğrenciler ile bir araya gelerek kitap okuma saatine katıldı. Kaymakam Tuncer’e İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yıldırım eşlik etti. Kaymakam Tuncer öğrencilere BİL-EN projesi ile ilgili bilgi vererek, "Bilecik Valisi Şefik Aygöl’ün başlatmış olduğu bu proje ile eğitimde nitelik ve vizyonu artırmayı hedefliyoruz. Siz değerli geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimize kitap okuma alışkanlığını aşılamaya çalışıyoruz. Sizlerde fark edeceksiniz ki bunun yararı çok büyük olacak’’ ifadelerini kullandı.