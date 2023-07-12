Bilal Güney, Bursaspor'la devam dedi
Bursaspor, sözleşmesi biten Bilal Güney ile 1+1 yıllık tekrar anlaşma sağladı.
Bursaspor, sözleşmesi biten Bilal Güney ile 1+1 yıllık tekrar anlaşma sağladı.
Bursaspor, Deniz Aydın’dan sonra bir başka sözleşmesi biten Bilal Güney ile de 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Bursaspor’dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Uzun yıllar kulübümüze hizmet veren profesyonel futbolcumuz Bilal Güney ile 1+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmanın kulübümüze ve Bilal Güney’e hayırlı olmasını diler, yeni sezonda başarılar dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.