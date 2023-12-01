Bilal-i Habeşi Camii ve 4-6 yaş eğitim merkezi hizmete açıldı

Başakşehir'de, yapımı tamamlanan Bilal-i Habeşi Camii ve 4-6 Yaş Eğitim Merkezi dualarla hizmete açıldı. Açılış töreninde konuşan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, 'Hamdolsun, bir camimizi ve eğitim merkezimizi daha ilçemize kazandırdık' dedi.

Bilal-i Habeşi Camii ve 4-6 yaş eğitim merkezi hizmete açıldı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Başakşehir’de, yapımı tamamlanan Bilal-i Habeşi Camii ve 4-6 Yaş Eğitim Merkezi dualarla hizmete açıldı. Açılış töreninde konuşan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Hamdolsun, bir camimizi ve eğitim merkezimizi daha ilçemize kazandırdık” dedi.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Kayabaşı mahallesinde yapımı tamamlanan Bilal-i Habeşi Camii ve 4-6 Yaş Eğitim Merkezi’nin açılış törenine katıldı. Cuma namazı öncesi Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende konuşan Başkan Kartoğlu, “Camiler, ilçemizin manevi bekçisi, şehrimizin huzur köşesi, birlik ve beraberliğimizin teminatıdır” dedi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Başakşehir’e yeni eserler kazandırılacak

Bilal-i Habeşi Camii’nin ilçenin manevi atmosferini güçlendireceğini ifade eden Başkan Kartoğlu, “Camimizi ibadete açmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Hamdolsun, bir camimizi daha ilçemize kazandırdık. Üretmeye, yenilenmeye ve yeni eserleri şehrimize kazandırmak için çalışmaya devam edeceğiz. Camimizin yanı başında bir de 4-6 yaş eğitim merkezi bulunuyor. Çocuklarımız burada eğitim alacak.” diye konuştu.