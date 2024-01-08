BİLDEF 10'uncu yılını kutladı

Bursa İl Dernekleri Federasyonu’nun (BİLDEF) kuruluşunun 10. yılı kutlandı.

Bursa İl Dernekleri Federasyonu’nun (BİLDEF) kuruluşunun 10. yılı Merinos AKKM Yıldırım Beyazit Salonu’nda yoğun bir katılımla kutladı. Siyaset, sivil toplum kuruluşları ve BİLDEF’e bağlı 35 il derneği üyelerinin katılımıyla gerçekleşen kutlamada kurucu üyelere birer plaket verildi.

BİLDEF Genel Başkanı Ramazan Alp yaptığı konuşmada, “İnsanlarımızın bir birini tanımadığı dönemlerde iç ve dış mihrakların ürettiği çatışmacı, kavgacı, hoşgörüsüz stratejiler ile zaman zaman sağcı-solcu, alevi-sünni, Türk-Kürt, laik-anti laik diyerek bir birimize düşürüldük. Bunu gören bizler;

aynı ağacın farklı dallarıyız düsturu ve farklılıklar bizim zenginliklerimizdir sloganıyla bir harç gibi birbirimize yapışarak Bursa İl Dernekleri Federasyonu’nun temellerini attık” dedi.

Son 10 yılda yaptıkları çalışmaları da aktaran başkan Alp’ten sora birer konuşma yapan Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, AK Parti Milletvekili Osman Mesten, CHP Milletvekili Orhan Sarıbal ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da hemşeri derneklerinin ve sivil toplum kuruluşlarının şehre kattıkları değerleri ifade ederek, BİLDEF’in 10’uncu yılını kutladılar.

BİLDEF Kurucu Başkanı Mustafa Dursun’un aldığı plaket ve yaptığı konuşma sonrasında fenalaşarak hastaneye kaldırılması nedeniyle program sonlandırıldı.