Bilecik 'Çakır Mehmet' abisini kaybetti

Bilecik'te her kesim tarafından sevilip sayılan 'Çakır Mehmet' lakaplı Mehmet Dinçel hayatını kaybetti.

Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
Bir süredir yakalandığı amansız hastalıkla mücadele eden Mehmet Dinçel, 78 yaşında Bozüyük’te hayatını kaybetti. Seda Yalçınkaya, Tuğba Gürses ve Berna Toklu’nun babaları, İbrahim Sertan Yalçınkaya ve Hakan Toklu’nun kayınpederi Mehmet Dinçel’in ölümü sevenlerini yasa boğdu.

