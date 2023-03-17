Bilecik 'Tarihin Dilinden Düşmeyen Destan: Çanakkale' konferansı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) tarafından ‘Tarihin Dilinden Düşmeyen Destan: Çanakkale’ konferansı düzenlendi.

BŞEÜ tarafından ‘Çanakkale Geçilmez’ olgusunu tüm dünyaya kabul ettiren, Çanakkale Zaferi’nin 108’nci yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde ‘Tarihin Dilinden Düşmeyen Destan: Çanakkale’ konferansı düzenlendi.

İslami İlimler Fakültesi Öğr. Üyesi Dr. Lokman Bedir tarafından Çanakkale Şehitleri ve yaşanılan deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlar için okunan Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda Çanakkale Destanı tüm yönleriyle ele alındı. Program sonunda Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya ve BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Doç. Dr. Mehmet Göktaş’a teşekkür belgesi ve plaket takdiminde bulundu. Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğr. Üyesi Doç. Dr. Mehmet Göktaş’ın sunumu ile gerçekleşen programa Rektör Beydemir’in yanı sıra Vali Kızılkaya, Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, akademik ve idari personeller ile öğrenciler katıldı.