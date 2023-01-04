Bilecik 'Zekathon'da finale kaldı

Bilecik Borsa İstanbul Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri, kurdukları takımla ’Zekathon2 yarışmasında geliştirdikleri proje ile finale kalmaya hak kazandı.

BİLSEM 2022 yılının sonunda Türkiye Zekathon başvurularında ortaokul kategorisinde ‘Çevre Alanı’ temasında ‘Ahilik’ takımıyla Türkiye genelinde ön elemeyi geçti. İlk 30 takım içinde yer alarak finale kaldığı yarışmada Alperen Aktuş, Ece Zehra Ateş, Yunus Emre Öz, Deniz Tuncer ve Mehmet Emin yer alıyor. Takım koçluğunu Fizik Öğretmeni İlyas Aral’ın yaptığı ekibi finalde güçlü rakipler bekliyor. Turkcell Zeka Gücü projesi çerçevesinde bilim ve sanat merkezlerinde okuyan öğrenciler için düzenlenen zekathon yarışmasına katılan BİLSEM ‘Ahiler’ takımı, hazırladıkları proje ile 160’ı aşkın proje içerisinden finale kalmayı başaran ekip çalışmalarını sürdürüyor.

Yarışmaya çevre teması ve enerji tasarrufu sağlamaya yardım sağlayacak projeler alanıyla katılan Ahiler takımı günümüzün en büyük problemi olan enerji konusunu içeriyor. Ayrıca Türkiye’nin öncülüğünde Birleşmiş Milletler’de 30 Mart uluslararası sıfır atık günü sayılan sıfır atık projesine de bu proje ile katkı sağlandı. Ahiler takımı geliştirdikleri proje ile her gün binalardan akan tonlarca sıvı atığı elektrik enerjisine dönüştürmeyi başararak hem elektrik üretmiş hem de sıvı atıkların enerjisinden faydalandı.