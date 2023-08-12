Bilecik 1. Amatör Lig 2022-2023 futbol sezonun kur'alar çekildi

Bilecik 1. Amatör Lig 2022-2023 futbol sezonun kur’ası Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) toplantı salonunda yapıldı.

ASKF toplantı salonunda yapılan kur’a çekimine ASKF Başkanı Nusret Tosun, Futbol İl Temsilcisi, BAL Denetçisi İsmail Özdil, ASKF Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Bozbay ve kulüp başkan ile temsilcileri katıldı. A ve B grubuna ayrılan takımlarda lig 4-5 Kasım 2023, ikinci devre ise; 21-22 Ocak 2024 tarihinde başlayacak. Çift devreli müsabakalar sonunda gruplarında ilk 3 sırada yer alan takımlar yükselme liginde yer alacak. Burada çift devreli maçlara çıkacak takımlardan lig lideri Bilecik 1. Amatör Lig şampiyonu olacak.

A grubunda 1308 Osmaneli Belediyespor, Osmaneli Gençlerbirliğispor, Pazaryeri Belediyespor, İçköyspor, Karaköyspor ve Dodurgaspor yer aldı. B grubundan Söğütspor, Kürespor, Gölpazarı Belediyespor, 1299 Bilecik Kulübü, Güneşspor, Gülümbespor ve Vitraspor yer aldı. A grubun maçlarının Cumartesi B grubunun maçlarının ise; pazar günü oynamasına karar verildi.

Öte yandan Bilecik 1. Amatör Lig 2022-2023 futbol sezonun şampiyonu BAL ligi temsilcisi 1969 Bilecik Spor Kulübün ligden düşmesi halinde direk BAL’a çıkacak. 1969 Bilecik Spor Kulübün BAL’da kalması halinde iki takım Play-Off maçına çıkacak.