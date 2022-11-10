Bilecik 1. Amatör Lig'de 1'inci hafta geride kaldı

Bilecik 1. Amatör Lig’de 2022-2023 futbol sezonu bu hafta başlarken, 7 takım 3 puanla lige başlarken, 8 maçta sadece 1 beraberlik çıktı.

Bilecik 1. Amatör Lig’de A ve B grubunda 8’er takımdan 16 takımın şampiyonluk için mücadele bu hafta oynanan ilk hafta müsabakalarıyla başladı. A grubundan kenttin iki takımı olan 1299 Bilecik Kulübü ile Bilecik Gençlerbirliği Spor karşı karşıya geldi. Müsabaka 2-2 sonuçlarken, 2 gruptaki tek beraberlik oldu. A grubundaki diğer müsabakalarda 1308 Osmaneli Belediyespor, Vezirhanspor deplasmanında adeta gol olduğu yağdı. Maçı 11-0 kazanan 1308 Osmaneli Belediyespor haftanın en farklı galibiyetini aldı. Söğütspor kendi evinde grubun iddialı takımı Gölpazarı Belediyespor’u 5-1 yenerken, Kürespor kendi evinde Osmaneli Gençlerbirliğispor’a 5-0 yenildi.

B grubundan Kurtköyspor ligden çekildi

B grubundan ilk hafta sonuçları ise, Karaköyspor kendi evinde Vitraspor’a 5-0 yenilirken, Pazaryerispor lige kendi evinde Güneşspor’a 1-0 yenilerek başladı. Gruptaki son Dodurgaspor zorlu İçköyspor deplasmanında 3 puanı tek golle aldı. Kurtköyspor ligden çekildiği için Demirköyspor maçı 3-0 kazandı.

Ligin ikinci haftası Cumartesi günü Osmaneli İlçe Stadı’nda saat 12:00’da zorlu 1308 Osmaneli Belediyespor - Söğütspor maçıyla başlayacak.