Bilecik 1. Amatör Lig'de 2'nci hafta geri kaldı

Bilecik 1. Amatör Lig'de 2'nci hafta geri kalırken, haftanın önemli maçında Söğütspor deplasmanda 1308 Osmaneli Belediyespor'u 1-0 yendi.

Bilecik 1. Amatör Lig'de 2'nci hafta geri kaldı
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Bilecik 1. Amatör Lig’de 2’nci hafta geri kalırken, haftanın önemli maçında Söğütspor deplasmanda 1308 Osmaneli Belediyespor’u 1-0 yendi.

Bilecik 1. Amatör Lig’de a ve b grubunda 2’nci hafta geride kalırken, Osmaneli Gençlerbirliğispor, Söğütspor, Vitraspor ve ligin flaş takımı Dodurgaspor ligde 2’de 2 yaptılar. A grubunda Söğütspor deplasmanda 1308 Osmaneli Belediyespor’u 1-0 yenerken, Osmaneli Gençlerbirliği Spor kendi evinde 129 Bilecik Kulübü’nün 5-1 yendi. Gölpazarı Belediyespor ile Kürespor 3-3 berabere kalırken, Bilecik Gençlerbirliği Spor kendi evinde Vezirhan Spor’u 6-1 yendi. Bu sonuçlar sonrası Osmaneli Gençlerbirliğispor, Söğütspor ligde 2’de 2 yaparak puanlarını 6’ya çıkardılar. Bilecik Gençlerbirliği Spor 4, 1308 Osmaneli Belediyespo 3, 1299 Bilecik Kulübü 1, Gölpazarı Belediyespor 1 , Kürespor 1 puanda olurken, ligde Vezirhanspor henüz puanla tanışamadı.

Ligin flaş takımı Dodurgaspor

B grubunda ise ligin flşa takımı Dodurgaspor ile Vitraspor 2’de 2 yaparak puanlarını altıya çıkardılar. 18 golün atıldığı b grubunda Dodurgaspor kendi evinde Karaköyspor’u 2-1, Pazaryerispor deplasmanda Kurtköyspor’u 7-1, Güneşspor kendi evinde İçköyspor’a 5-2 yenildi. Ligden çekilen Demirköyspor ile karşılana Vitraspor 3-0 hükmen galip geldi. Bu sonuçlar sonrası Dodurgaspor ile Vitraspor 6 puana, Pazaryerispor, İçköyspor, Güneşspor ve Kurtköyspor 3 puan, Karaköyspor ise ligde henüz puanla tanışamadı.

Bilecik 1. Amatör Lig'de 2'nci hafta geri kaldı
Bilecik 1. Amatör Lig'de 2'nci hafta geri kaldı