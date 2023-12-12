Bilecik 1. Amatör Lig'de 5'inci hafta geride kaldı

Bilecik 1. Amatör Lig'de 5'inci hafta geride kalırken, 2 gruplu ligde 1299 Bilecik Kulübü ve 1308 Osmaneli Belediyespor liderliklerini sürdürdü.

Bilecik 1. Amatör Lig'de 5'inci hafta geride kaldı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Bilecik 1. Amatör Lig’de 5’inci hafta geride kalırken, 2 gruplu ligde 1299 Bilecik Kulübü ve 1308 Osmaneli Belediyespor liderliklerini sürdürdü.

Bilecik 1. Amatör Lig’de A ve B gruplarında 5’inci haftasında 7’şer takımlı 2 grupta 33 gol atılırken, 5’te 5 yapan 1308 Osmaneli Belediyespor dikkatlerini üzerine çekti. A Grubu’nda haftanın maçlarında Vitraspor, Gülümbespor’u 7-1, Söğütspor deplasmanda Kürespor’u 7-0, 1299 Bilecik Spor Kulübü kendi evinde grubun flaş takımı Gölpazarı Belediyespor’u 5-2 yendi. Ligde 4 galibiyet 1 beraberlik alan 1299 Bilecik Kulübü liderliğe yükselirken, 12’şer puanla Gölpazarı Belediyespor ve Söğütspor 2 ve 3’üncü sırayı paylaştılar. Ligde henüz puanı bulunmayan ve haftayı BAY geçen Güneşspor son sırada yer aldı.

1308 Osmaneli Belediyespor 5’te 5 yaptı

B Grubu’nda ise; haftanın müsabakalarında İçköyspor, Akpuınarspor’u 4-1 yenerken, 1308 Osmaneli Belediyespor, Karaköyspor’u 3-0 mağlup etti. Pazaryerspor kendi evinde Dodurgaspor’u 3-0 yenerken, Osmaneli Gençlerbirliği Spor haftayı BAY geçti. B Grubu’nda 1308 Osmaneli Belediyespor ligde 5’te 5 yaparak 15 puanla liderliğini sürdürürken, 12 puanla Osmaneli Gençlerbirliği Spor ve 9 puanla İçköyspor liderin takipçileri oldu.

Ligde henüz puanı bulunmayan Dodurgaspor ligde son sırada yer aldı.