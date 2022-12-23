Bilecik 1. Amatör Lig'de 7'inci hafta geride kaldı

Bilecik 1. Amatör Lig'de 7'inci hafta geride kalırken, A grubunda Söğütspor, B grubunda ise, Vitraspor liderliği sürdürdü.

Bilecik 1. Amatör Lig'de 7'inci hafta geride kaldı
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Bilecik 1. Amatör Lig’de 7’inci hafta geride kalırken, A grubunda Söğütspor, B grubunda ise, Vitraspor liderliği sürdürdü.

Bilecik 1. Amatör Lig’de 7’inci hafta geride kalırken A ve B grubunda toplamda 43 golün atılırken, 7’de 7 yapan Söğütspor ve Vitraspor liderliklerini sürdürdü. A grubunda 7’inci haftada 1308 Osmaneli Belediyespor kendi evinde 1299 Bilecik Kulübünü 4-0, Osmaneli Gençlerbirliği, Bilecik Gençlerbirliği’ni 8-1, Gölpazarı Belediyespor, Vezirhanspor’u 9-0, Söğütspor deplasmanda Kürespor’u 5-0 ile geçti. Lider Söğütspor’u, 18 puanla 1308 Osmaneli Belediyespor, 12 puanla Osmaneli Gençlerbirliği takip etti.

B grubunda 7’inci haftada ise, lider Vitraspor rubun flaş takımı Vitraspor’u deplasmanda 3-1 yenerken,İçköyspor ile pazaryerispor 2-2 berabere kaldı. Karaköyspor, Kurtköy deplasmanında 3-2 kazanırken, ligden çekilen Demirköyspor, Güneşspor karşısında 3-0 hükmen mağlup sayıldı. Lider Vitraspor’u 7’inci hafta sonunda 16 puanla Dodurgaspor, 13 puanla İçköyspor takip etti.

Bilecik 1. Amatör Lig'de 7'inci hafta geride kaldı
Bilecik 1. Amatör Lig'de 7'inci hafta geride kaldı