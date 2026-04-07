Bilecik 1. Amatör Lig'de gözler play-off müsabakalarına çevrildi

Bilecik 1. Amatör Lig’de 2025-2026 futbol sezonu geride kalırken, gözler şampiyonun play-off müsabakalarına çevrildi.

Bilecik 1. Amatör Lig’de A ve B Grupları’ndan ligin son hafta maçları geride kalırken, Osmaneli takımları lige damga vurdu. A Grubu’nda 14’üncü haftasında lider Osmaneli Gençlerbirliğispor ligden çekilen Gölpazarı Belediyespor karşısında 3-0 hükmen galip sayıldı. Gruptaki diğer maçlarda Cihangazispor kendi evinde Akpınarspor’u 2-0 yenerken, Vitraspor’da kendi evinde 1969 Bilecik Spor Kulübünü 2-0’lık skorla geçti. Gülümbespor deplasmandan Kınıkspor’u 6-5’lik skorla yenerken, bu sezon lige damgasını vuran takım oldu. Bu sonuçlar sonrasında Osmaneli Gençlerbirliğispor 37, Vitraspor 32 ve 1969 Bilecik Spor Kulübü 25 puanla play-off müsabakalarına katılmaya hak kazandı. Bu grupta Kımıkspor ve Gölpazarı Belediyespor Bilecik 2. Amatör Lig’e düştü.

Osmanelispor liderliği göğüsledi

Bilecik 1. Amatör Lig’de B Grupları’nda ise; lider Osmanelispor son haftaya ligden çekilen Ertuğrulspor karşısında 3-0 hükmen galip sayıldı. Liderin 1 puana gerisinde son haftaya giren Pazaryerispor, Bozüyükspor deplasmanından 3-0’lık galibiyetle döndü. Karaköyspor’da kendi evinde Edebalispor’u 3-0 yenerken, ligin son haftasını Kürepor BAY geçti. Osmanelispor 31, Pazaryerispor 30 ve Karaköyspor 24 puanla ilk 3 sırada yer alarak, play-off müsabakalarına katılmaya hak kazandıLigin son sıralarında yer alan Edebalispor ve Ertuğrulspor Bilecik 2. Amatör Lig’e düştü.

Play-off müsabakaları nefes kesecek

Bilecik 1. Amatör Lig’de A ve B Grupları lider bitiren Osmaneli Gençlerbirliğispor ve Osmanelispor Play-off müsabakaları il maçlarına katılmayacak. Bilecik 1. Amatör Lig’de A Grubu’nu ikinci bitiren Vitraspor, B Grubu’nu üçüncü bitiren Karaköyspor ile karşı karşıya gelecek. A Grubu’nu üçüncü bitiren 1969 Bilecik Spor Kulübü, B Grubu’nu ikinci bitiren Pazaryerispor karşı karşıya gelecek. Tarafsız sahada oynanacak müsabakalar eleme usulü oynanacak olurken, yenen takımlar liderler ile çeyrek final müsabakalarına çıkacak. Bu müsabakaları da kazanlar final maçında Bilecik 1. Amatör Lig şampiyonunu belirleneceği maça çıkacaklar.