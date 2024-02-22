Bilecik 1. Amatör Lig'de haftanın sonuçları ve puan durumu

Bilecik 1. Amatör Lig’de A ve B grubunda 9’uncu hafta geride kalırken, Söğütspor ve 1308 Osmaneli Belediyespor liderlikleri sürdürdü.

Bilecik 1. Amatör Lig’de A ve B grubunda 9’uncu hafta geride kalırken gruplarda 26 gol atılırken, 1 maçta 3-0 hükmen sonuçlandı. A grubunda 9’uncu hafta oynana müsabakalarda Vitraspor deplasmanda Kürespor’u 11-0, lider Söğütspor kendi evinde Gölpazarı Belediyespor’u 6-0 yenerken, Gülümbespor deplasmanda Güneşspor’u 4-1’le geçti. 1299 Bilecik Kulübü haftayı BAY geçerken, bu sonuçlar sonrası Söğütspor 24 puanla liderliğini sürdürdü. Söğütspor, 19 puanla 2 takım Vitraspor ve 1299 Bilecik Kulübü takıp etti. Ligde 10’uncu hafta müsabakalarında 25 Şubat günü Vitraspor-1299 Bilecik Kulübü, Gölpazarı Belediyespor-Güneşspor, Gülümbespor-Kürespor karşı karşıya gelecek. 10’uncu haftayı lider Söğütspor BAY geçecek.

1308 Osmaneli Belediyespor yenilmiyor

B grubunda 9’uncu haftada lider 1308 Osmaneli Belediyespor kendi evinde İçköyspor 4-0, Osmaneli Gençlerbirliği ile Akpınarspor 0-0 berabere kalırken, Karaköyspor ligden çekilen Dodurgaspor karşısında 3-0 hükmen galip sayıldı. Bu grupta 9’uncu haftada Pazaryerispor BAY geçti. Bu sonuçlar sonrası ligde yenilgisi olmayan 1308 Osmaneli Belediyespor 24 puanla liderliği sürdürürken, 16 puanda İçköyspor ve Osmaneli Gençlerbirliği Spor takipçisi oldu. Bu grupta 24 Şubat günü Akpıonarspor-1308 Osmaneli Belediyespor, İçköyspor-Pazaryerispor, Dodurgaspor-Osmaneli Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek. Haftayı Karaköyspor BAY geçecek.