Bilecik 1. Amatör Lig'de Söğütspor ve Vitraspor'un bileği bükülemiyor
Bilecik 1. Amatör Lig'de 6'ncı hafta geride kalırken, Söğütspor ve Vitraspor'un bileği bükülemiyor.
Bilecik 1. Amatör Lig’de 6’ncı hafta geride kalırken, Söğütspor ve Vitraspor’un bileği bükülemiyor.
Bilecik 1. Amatör Lig’de A ve B grubunda 6’ncı hafta geride kalırken, 39 golün atıldığı ligde Söğütspor ve Vitraspor’un bileği bükülemiyor. A grubunda lideri Söğütspor ligde 6’da 6 yaparken, son hafta Osmaneli Gençlerbirliğispor 9-0’lık skorla geçti. Ligdeki diğer maçlarda Bilecik Gençlerbiliğispor kendi evinde 1308 Osmaneli Belediyespor’a 7-0 yenilirken, Gölpazarı Belediyespor deplasmanda 1299 Bilecik Kulübün 2-0, Kürespor ise Vezirhanspor 9-1 yendi. Söğütspor ligde 15 puanla 1308 Osmaneli Belediyespor, 10 puanla Kürespor takip etti.
Vitraspor’da 6’da 6 yaptı
B grubun lideri Vitraspor’da ligde 6’da 6 yaparak puanını 18’e çıkardı. Vitraspor ligin son haftasında Kurtköyspor’ü kendi evinde 7-0’la geçerken, Pazaryerispor, Dodudrgaspor ile 0-0 berabere kalırken, Güneşspor, Karaköy deplasmanında 3-1 yendi. Ligden çekilen Demirköyspor ise İçköyspor karşısında 3-0 hükmen mağlup sayıldı. Ligde Vitraspor’u 16 puanla Dodurgaspor, 12 puanla İçköyspor takip etti.