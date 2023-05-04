Bilecik 2. Amatör Lig'de ilk hafta geride kaldı

Bilecik 2. Amatör Lig'de ilk hafta geride kalırken, A grubundan Gülümbespor farklı kazandı. B grubundan bir müsabaka 90+7'de ertelendi.

Bilecik 2. Amatör Lig'de ilk hafta geride kaldı
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Bilecik 2. Amatör Lig’de ilk hafta geride kalırken, A grubundan Gülümbespor farklı kazandı. B grubundan bir müsabaka 90+7’de ertelendi.

Bilecik 2. Amatör Lig’de ilk haftasında a grubunda Gülümbespor, Ertuğrulspor’u 3-0 yenerken, B grubundan lige iddialı giriş yapmak isteyen Cihangazispor ise; Kandilli Spor’u 7-2 yendi. A grubundaki diğer bir müsabakada Yeniköyspor grubun iddialı takımı Bayırköy Belediyespor’u 1-0 yendi. B grubunun diğer bir mücadelesinde ise Pazaryeri İlçe Stadı’ndan oynanan Kınıkspor-Akpınarspor maçın 90+7’inci dakikasında saha içinde çıkan olaylardan dolayı tehir edildi.

Ligin ikinci haftasında A grubundan pazar günü saat 16.30’da İstasyon Sahası’ndan Ertuğrulspor-Yeniköyspor aynı saatte Bayırköy Stadı’ndan Bayırköy Belediyespor-Gülümbespor karşı karşıya gelecek. B grubunda cumartesi günü saat 13:00’da Bozüyük Sentetik sahasında Akpınarspor-Kandillispor aynı statta saat 17:00’da Cihangazispor-Kınıkspor karşı karşıya gelecek.